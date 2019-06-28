الامارات | أفراح الأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم فرحان محمد الأحبابي بمناسبة زفاف أنجالهم: عبدالله إلى كريمة مسعود سالم الأحبابي، وعلي إلى كريمة المرحوم فرحان علي الأحبابي، وعمر إلى كريمة مانع فرحان الأحبابي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة مجلس الخبيصي في مدينة العين عدد من وجهاء القبائل، وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة الأحبابي، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.