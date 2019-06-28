الامارات | «براسيري» حياة دبي طعام بلمسات الشيف ليز

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شكرا لقرائتكم خبر عن «براسيري» حياة دبي طعام بلمسات الشيف ليز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو فندق «بارك حياة دبي» ضيوفه للانغماس في تجارب طعام متنوعة والاستفادة من باقة عروض استثنائية خلال خلال هذا الشهر.
وتقوم الشيف ليز، الطاهية الموهوبة في مطعم «براسيري دو بارك» كل يوم خميس بإبداع وليمة صحية من أشهى المكونات الطازجة والمستوردة من أفضل المصادر المحلية. ويركز العرض على استخدام المنتجات المحلية القادمة مباشرةً من المزارع الشريكة في الإمارات، ما يتيح للضيوف إمكانية الانغماس في تجربة طعام مذهلة تم ابتكارها على طريقة المطعم الكلاسيكية من أجود المكونات العضوية والموسمية.
يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع ببوفيه فطور يتضمّن أشهى الوجبات والنكهات العالمية طوال فترة الصباح، إذ يتيح العرض أمام الزوار فرصة قيّمة لاختيار مجموعة من الوصفات ضمن قائمة المأكولات الانتقائية لبداية يوم مثالية.
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