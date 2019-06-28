الامارات | «الدفاع الوطني» تسلّم شهادات الماجستير للخريجين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الوطني» تسلّم شهادات الماجستير للخريجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلَّم قائد كلية الدفاع الوطني اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، شهادات الماجستير لخريجي دورة الدفاع الوطني السادسة لعام 2018 - 2019، خلال الحفل الذي أقامته الكلية بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بحضور ضباط الكلية وهيئة التوجيه والمدعوين.

وأكد نائب قائد كلية الدفاع الوطني العميد ركن بحري طارق الزعابي، أن تميز كلية الدفاع الوطني لا ينبع من كونها المنصة الاكاديمية العلمية العسكرية الأولى ببرنامجها في الدراسات العليا في العلوم الأمنية الاستراتيجية، بل هي الأولى بمعاييرها الملتزمة بأعلى درجات المتطلبات العلمية ومواكبة سياستها لأفضل النظم والممارسات، يدعم كل ذلك اهتمام كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك المتابعة الحثيثة من القيادة العامة للقوات المسلحة، ودعم وعمل دؤوب من قيادة كلية الدفاع الوطني وفريق عملها.

وأوضح أن أهم أهداف تأسيس كلية الدفاع الوطني اقترنت بتحقيق مهمتها ببناء الشخصية القيادية، وترقية دورها وحضورها الوطني من خلال إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم أسس إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

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وألقت الخريجة هند العتيبة كلمة نيابة عن الخريجين، أشارت فيها إلى أن برنامج كلية الدفاع الوطني أسهم في تهيئة الحلبة لجيل جديد من القادة لمتابعة الإرث الذي أرساه من سبقوهم.

وقالت: إننا نعيش الآن في منطقة مضطربة، وبلدنا بحاجة - الآن أكثر من أي وقت مضى - إلى قادة يدركون بصورة مباشرة تعقيدات هذا العالم والنظام الدولي، إننا بحاجة إلى أولئك الذين يكتسبون المعرفة والخبرة لإيجاد حلول تنهض بمصالحنا الوطنية، إن النمو ينطوي على الاستقرار، والاستقرار ينطوي على النمو، وهذا هو الإرث الذي يجب أن نسعى جاهدين، ليس لاستمراره فحسب، بل وللنهوض به كذلك.