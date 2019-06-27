محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم، نتيجة للممارسات الخاطئة عند تناول الوجبات. لمزيد من المعلومات عن منتجات الألبان.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها منتجات الألبان.. 10 أطعمة لا تتوقعها تهددك بعسر الهضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.