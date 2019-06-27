بعد أزمة عمرو وردة.. رانيا يوسف للمحامين: "ليه الكيل بمكيالين"

علقت الفنانة رانيا يوسف على أزمة لاعب منتخب مصر، ونادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة، مع عارضة أزياء مصرية ادعت أنه تحرش بها، مستنكرة عدم تحرك أي من المحامين لاتخاذ إجراء مع اللاعب.

وغردت "يوسف"، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام وبدعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام، وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لأ؟"، متابعة: "ليه الكيل بمكيالين!".

جاء ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة استبعاده "وردة" من معسكر المنتخب، على خلفية أزمات اللاعب الأخيرة التي تتعلق بسلوكه الأخلاقي.

Advertisements

وقال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار استبعاد اللاعب جاء "في إطار الحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز في الفريق".

"بلاغ للنائب العام" و"محاكمة" و"دعوة لإيقافها".. رانيا يوسف في عيد ميلادها الـ45

كانت الفنانة رانيا يوسف أثارت حالة من الجدل، بعد ظهورها بفستان شبه عار، بينما وصفه البعض بـ"المايوه"، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعون، في دار الأوبرا المصرية، نوفمبر الماضي، ما عرضها لعديد من الانتقادات والهجوم من رواد التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين والمحامين أيضًا، وأقدم مجموعة من المحامين على تقديم بلاغات للنائب العام، اتهموها فيها بالتحريض على الفسق.

​