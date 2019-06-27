صور| روجينا ترتدي "جاكيت فريدة" بمسلسل "زي الشمس" في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة، بعدسة أحمد أشكر، نشرتها عبر حسابيها الرسميين بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام".

وخطفت روجينا الأنظار بأزيائها، حيث ارتدت جاكيت أحمر طويل، مشابة لإطلالة شخصية "فريدة"، التي جسدتها الممثلة ريهام عبدالغفور في مسلسل "زي الشمس"، بالإضافة إلى "توب" أسود، وبنطلون رمادي لامع، وأشرف على الإطلالة الاستايلست إسلام متولي.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت ما يزيد عن 27 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "افتكرته جاكيت فريدة، وافتكرت الرعب اللي كانت عملاه لينا"، و"جميلة ومتألقة كالعادة".

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شاركت الفنانة روجينا متابعيها، بصورة عائلية من الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ أسابيع، وأطلت بصحبة بنتيها بعباءات فضفاضة بيضاء وحجاب يحمل اللون نفسه، بصحبة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، المرتدي لملابس الإحرام، معلقة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

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