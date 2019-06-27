كاردشيان تُطلق ملابس "كيمونو" الداخلية.. والشعب الياباني يهاجمها: ثقافتنا مهددة

أثارت كيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة، غضب اليابانيين بعدما أطلقت علامة تجارية لملابس داخلية جديدة تحمل اسم "كيمونو"، الذي يشير إلى الزي الياباني التقليدي الشهير "الكيمونو"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن العلامة التجارية الجديدة للملابس الداخلية لا تحترم الزي الياباني التقليدي في البلاد، وهو رداء طويل فضفاض له حزام، يعود إلى القرن الخامس عشر، ويرتديه اليابانيون في المناسبات الخاصة باعتباره الزي التقليدي القومي للبلاد.

وأضافت: "بعد يوم واحد من الإعلان عن مجموعة جديدة من الملابس الداخلية تسمى كيمونو، أعرب بعض اليابانيين عن استيائهم الشديد من استخدام نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة لكلمة كيمونو للترويج في بيع أحدث منتجاتها، حيث اتهمها كثيرون باختيارها لكلمة ذات مغزى كبير في الثقافة اليابانية لتسجل علامتها التجارية الجديدة باسمها، ويغضب البعض من أن الزي التقليدي في اليابان بات يشترك في الاسم مع علامة تجارية لملابس داخلية".

وأشارت إلى أن كيم كارداشيان أعلنت عن المشروع على "تويتر"، الثلاثاء الماضي، قائلة: "إنه سيظهر قريباً جداً في الأسواق"، مضيفة: "أخيرًا، أستطيع أن أشارككم هذا المشروع الذي كنت أطوره، خلال العام الماضي، لقد كنت شغوفةً بهذا الأمر لمدة 15 عامًا"، والمنتج الذي لا يشبه الكيمونو الأصلي، هو ملابس داخلية للنساء في تسعة ألوان مختلفة ومجموعة من الأحجام التي تهدف إلى مساعدة النساء على الشعور بثقة وارتياح أكبر، وفي اليابان، تعد كلمة "الكيمونو"، التي تعني "الشيء الذي يجب ارتداؤه على الأكتاف"، جزءًا أساسيًا من الثقافة الوطنية، وهو ثوب مزين بوشاح يرتديه الرجال والنساء على مدى أجيال في المناسبات.

وتابعت: "مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من اليابانيين عبروا عن استيائهم من (كاردشيان)، واتهموها بعدم احترام الثقافة اليابانية وسرقة اسم لباسهم التقليدي، واستخدم الكثيرون منهم هاشتاج #KimOhNo للتعبير عن الاشمئزاز وخيبة الأمل".

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وعلق أحدهم على "تويتر" قائلاً: "كيم، أنا متأكد من أن ملابسك الداخلية جميلة، لكن من فضلك لا تأخذي اسم ملابس يابانية تقليدية عريقة وتستخدميها في ترويج ملابسك الداخلية".

وتصف "كارداشيان" علامتها التجارية الجديدة بأنها "أسلوب يركز على تشكيل نمط الملابس الداخلية لدى النساء".

وقال يوشيفومي ناكازاكي، نائب المدير العام لرابطة "كيمونو" اليابانية، إن الكيمونو أصل مشترك لجميع الشعب الياباني، مضيفا: "لا يشير اسم كيمونو إلى الملابس اليابانية التقليدية فقط، لكنه أصل المشترك لتاريخ الشعب الياباني، ليس فقط لأولئك الذين يعيشون في العصر الحديث ولكن لتاريخ الشعب الياباني الذي تراكم على مر السنين، ومن غير المعقول أن يسجل شخص ياباني كيمونو لعلامة تجارية، سيكون ذلك مستحيلاً".

وقالت سارة أوي، كاتبة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها "حزينة لرؤية الثقافة اليابانية مهددة وأن كارداشيان قد تجاوزت الحد".

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