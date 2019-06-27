ريهام حجاج تحتفل بفوز المنتخب بصور مع زوجها من استاد القاهرة: شكرا محمد صلاح

نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة من صورها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في استاد القاهرة الدولي، أثناء حضورهما مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي، أمس، والتي فاز فيها منتخب الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء.

وعلقت "حجاج"، على الصور التي نشرتها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا محمدي وصلاح.. فرحتونا، براڤو تريزيجيه والشناوي، الكاس لمصر إن شاء الله".

وظهرت "حجاج"، داخل الاستاد، بإطلالة كاجوال، مرتدية "تي شيرت" أبيض غير منقوش، وبنطلون "جينز"، بصحبة زوجها محمد حلاوة، الذي احتضنها في إحدى الصور، وفي أخرى جماعية التقطاها برفقة مجموعة من زملائهما.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مع المنشور الذي حصد ما يزيد عن 23 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "وشك حلو على المنتخب"، و"طول ما بتحضري المبارة في الاستاد إن شاء الله هنكسب".

فيما انتقدها معلق: "من يبني حياته على تعاسة الآخرين لن تدوم سعادته أبدا، لأن الحياة دوارة"، في إشارة إلى إعلان انفصال "حلاوة" عن زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز، بالتزامن مع أنباء زواجه من ريهام حجاج.

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يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، نوفمبر الماضي، بيّن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

واحتفلت "حجاج" و"حلاوة" بزواجهما، منذ أشهر، في حفل رسمي عقب تأكيد علاقتهما، بأحد المطاعم الشهيرة في إحدى المجمعات السكنية على طريق "مصر- الإسكندرية الصحراوي"، حسبما أكد مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هُن"، وأحياه المطربان رامي عياش ومحمود العسيلي، اللذان ظهرا في عدد من المقاطع مع ريهام حجاج.

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