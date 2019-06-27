"تستحق أكثر مما تعطى".. محمد صلاح داعم مستمر للنساء

"لا بد أن تعامل النساء بأقصى درجات الاحترام، وإذا قالت لا، يعني لا" نص تغريدة نشرها محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

تدوينة اللاعب جاءت عقب أزمة عمرو وردة، الذي اُستبعد من قائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

دعم محمد صلاح للمرأة، وحديثه عن ضرورة التعامل معها باحترام، لم يك جديدًا على اللاعب العالمي، الذي تحدث عن أهمية المساواة بين الرجل والمرأة من قبل، واشترك قبل ذلك في إحدى الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة.

أبريل الماضي، كشفت صحيفة "Time" الأمريكية عن تواجد محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم.

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وتحدث صلاح، في تصريحات للمجلة، عن أهمية المساواة بين الرجال والنساء، قائلًا: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملنا مع النساء في ثقافتنا، فهذا ليس أمرا اختياريا".

وأكد أن طريقة التعامل مع النساء في الشرق الأوسط والثقافة العربية جعلته يغيِّر رؤيته للنوع الاجتماعي، قائلًا: "أدعم المرأة حاليًا أكثر مما فعلت بالماضي، لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما تُعطى في الفترة الحالية".

وفي عام 2017، دعم صلاح الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تطلقها الأمم المتحدة، 25 نوفمبر من كل عام، واشترك صلاح في مبادرة "لأني رجل" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات حملة الأمم المتحدة.

ونشر صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو حملة "لأني راجل"، معلقا: "لأني راجل فاهم إن الراجل والست ليهم نفس الحقوق والواجبات".

وهو الأمر الذي أثنت عليه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، معبرة عن سعادتها بمشاركة اللاعب العالمي في الحملة، التي هدفت للقضاء على العنف ضد المرأة.

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