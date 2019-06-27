صور| بأزياء بيضاء وعلم المغرب.. المغنية الفرنسية آية ناكامورا تخطف الأنظار بـ"موازين"

لفتت المطربة الفرنسية آية ناكامورا، الأنظار بإطلالتها، خلال إحياءها حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان "موازين" المغربي، مساء أمس.

وأطلت "ناكامورا" بـ"توب ستوميك" أبيض غير منقوش، وبنطلون أبيض، مع تسريحة شعر "انسيابية".

وخلال الحفل، رفعت المطربة الفرنسية علم المغرب، وهو ما استقبله الجمهور بتفاعل كبير، فهزت موجة من التصفيق والتشجيع، أرجاء الحفل.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"موازين" عددا من صور الفنانة، وعليها تعليق بالفرنسية: "على المسرح الدولي، تألقت نجمة الغناء المغنية آية ناكامورا، التي تجاوزت مقاطع الفيديو الغنائية الخاصة بها حوالي 400 مليون مشاهد على YouTube"، واصفة الحفل بأنه "لم يسبق له مثيل".

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وحرصت الفنانات المشاركات في مهرجان "موازين" على الإمساك بعلم المغرب، خلال حفلاتهن الغنائية، على رأسهن إليسا وميريام فارس، وسط تفاعل الجمهور.

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