مبادرة "بداية جديدة" تنظم ورشة لتعليم الأطفال الرسم

أعلنت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة "بداية جديدة" للتأهيل النفسي للمطلقات وأبنائهن، عن بدء ورشة لتعليم الرسم للأطفال، من سن 8 حتى 12 عاما، في ظل جهود المبادرة لدعم أبناء المطلقات، وتشجيعهم على تعلم فنون مختلفة.

وقالت "عياد" لـ"هُن"، إن مدة الدورة 8 حصص، وتنعقد الجمعة من كل أسبوع، العاشرة صباحًا لمدة ساعتين.

وأوضحت أن الورشة مجانية للأطفال من سن 8 إلى 12 عامًا، ويضم برنامج الورشة: التعريف بالأنواع المختلفة للألوان، كيفية اختيار اللون المناسب للرسم، استخدام القلم الرصاص في التظليل، رسم الحيوانات والطيور، تعلم رسم النباتات، تعلم مهارات رسم موضوع كامل وطرح الأفكار، وكيفية اختيار فكرة الرسم.

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