"فشكلت فرحها" وصورها مثيرة.. مواقف من حياة ناهد السباعي "الجريئة"

بين الحين والآخر، تتصدر الفنانة ناهد السباعي محرك البحث الأشهر جوجل، تارة بسبب تصريحها عن زواجها الذي لم يكمل ساعة واحدة ومغادرتها الفرح، وتارة أخرى بسبب ذكرياتها مع جدها الفنان الراحل فريد شوقي، إلا أن إطلالتها الجرئية صاحبة نصيب الأسد في اعتلائها عرش "التريند".

وبالأمس، تصدرت "ناهد" محرك البحث جوجل، بعد نشرها صور على صفحتها بموقع "أنستجرام" تظهر خلالها مرتدية "المايو" على شاطئ البحر.

مواقف كثيرة وتصريحات كشفت عن شخصية ناهد السباعي "الجريئة"، تركها زوجها في يوم زفافها، إطلالتها المثيرة، حديثها عن الرجال، وتفاصيل أخرى نستعرضها في التقرير التالي:

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إطلالة خمسيناتي بالسيجارة

بفستان أسود مفتوح، مغلف بطبقة شفافة من "الشيفون"، ظهرت "ناهد" في جلسة تصوير بإطلالة تحاكي ملابس حقبة الخمسينات، ممسكلة بسيجارة شعر "كاريه قصير"، وأثارت تلك الإطلالة الجدل حينها، وقالت إنها من أفضل جلسات التصوير التي خضعت لها.

حضن وملابس مكشوفة

ظهرت ناهد بتلك بإطلالة جريئة، وهي مرتدية "بلوزة" بلون المستردة، مفتوحة حرف V، وكشفت عن جسمها، وكانت جالسة محتضنة أحد أصدقائها وعلقت عليها قائلة، "كل سنة وإنت أحلى وأجمل وأجدع صاحب وأخ في الدنيا ربنا يخليك ليا يا حائط المبكى"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، بعضهم انتقدها والبعض الآخر طالبها بنشر مزيد من الصور مع عائلتها وأصدقائها.

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فلوس جوزي لازم تكون أكتر من فلوسي

قالت "ناهد" خلال استضافتها في برنامج "شيخ حارة" الذي أذيع في رمضان الماضي، إنها لا تنظر إلى المال على كونه أهم أولوياتها، "لا كنت كده، ولا حتى عيلتي كانت كده"، ولكنها أكدت على أن تربيتها علمتها أن ما يجنيه زوجها من أموال يجب أن يفوقها، "ماما علمتني إن جوزي لازم تكون مهنته بتجيب فلوس أكتر ما مهنتي بتجيب لي ومش مهم المهر يكون كبير".

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تاتو وستوميك

شاركت "ناهد" في إحدى المرات متابعيها عبر "إنسجرام"، بصورة لها في جزيرة "هيسة" في النوبة بأسوان، وظهرت مرتدية "توب" ستوميك، أظهر رسمة "التاتو" بجانبها.

وصلة رقص بـ "الهوت شورت"

تفضل "ناهد" عادة مشاركة جمهورها بوجودها داخل الصالات الرياضية لتستعرض رشاقتها، وظهرت في إحدى المقاطع المصورة مرتدية "هوت شورت"، و"توب" ستوميك، وهي تؤدي رقصات استعراضية.

تركت زوجها يوم الزفاف

أثارت ناهد السباعي كثيرا من الجدل في عام 2018، عندما قررت ترك زوجها في يوم الزفاف ولم تعلق على هذا الأمر سوى بعدها بمدة، حيث قالت إنها لم ترتاح لتلك الزيجة، نافية أن يكون قد حدث أي مشادات بينها وبين زوجها خلافات.

وقالت "ناهد" خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس": "محصلش تطاول على والدتي، ولا حد يقدر، لكن اللي حصل إن في خناقة حصلت قدام والدتي في الشارع، واتضايقت إن ده حصل قدامها ومكنش ينفع تشوف ده، وكانت المشكلة بعيدة عن ماما وعني ومحدش كان بيعاكسني".

متعقدة من الرجالة

قالت ناهد السباعي خلال البرنامج نفسه، إنها معقدة من الرجال، "ممكن أكون معقدة من الرجالة، لأني اتربيت في بيت كان جدي فريد شوقي بيكتب فيه جوابات لأمي، ووالدي سماني ناهد على اسم مامتي من كتر ما كان بيحبها، وأخويا مكنش في بجماله".

وأضافت: "مش هلاقي رجالة زيهم عشان كده بقيت معقدة، إخواتي بيدلعوني جدًا، ولما ده بيحصل في البيت صعب البنت تقل بأي راجل".

تاتو ناهد السباعي

نشرت "ناهد" صورة لـ "تاتو" مدون عليه "أمي حياة"، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ولكنها تعرضت لانتقادات لاذعة كونها أظهرت جانبها بالكامل، ما جعلها تحذف الصورة بعد دقائق قليلة من نشرها، قبل أن تنتشر بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر إطلالة جريئة شاركت بها ناهد السباعي جمهورها، هي ظهورها مستلقية على شاطئ البحر، ورافعة قدميها لأعلى، مرتدية "مايو" و"شابو".

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