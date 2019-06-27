مجموعة "كيت سبيد نيويورك" لموسم صيف 2019

في مجموعتها الثانية لعلامة كيت سبيد نيويورك، والتي تنطلق لصيف العام 2019، تواصل المديرة الإبداعية نيكولا غلاس التركيز على التوجهات الجديدة لدار الأزياء والتي انطلقت في موسم الربيع، مع إبقاء هوية العلامة وشخصيتها الأصيلة محور التصاميم والالتزام بوعدها: أنوثة متفائلة.

فقد أعادت نيكولا تعريف أساليب التصميم وتفاصيله، لتقود المجموعة إلى إحساس بالأناقة العصرية، فالموديلات الرقيقة تتناغم مع القطع الجريئة التي صممت لتكمل بعضها البعض. واستخدمت الأقمشة المبتكرة واللمسات الذكية والخطوط الانسيابية في كل فئة من قطع المجموعة، فيما يستمر ظهور الشكل المميز للعلامة، وهو السباتي، كعنصر تصميم بارز في المجموعة يندمج بشكل جمالي في النقشات والقصّات.

يبدأ الموسم بتوجه متجدد انتقائي للألوان في جميع الفئات، مع ابتكارات جديدة في استخدام اللون الواحد وتراكيب غير متوقعة في دمج الألوان. كما تستمر الرسومات الفريدة والنقشات المميزة لتبرز هوية المجموعة.

أما العناصر التي خصصت لفترة لاحقة من الموسم، ومنها جلد السويد الصيفي ودرجات اللون التوتي الداكنة، فتسمح بالانتقال بسلاسة إلى موسم الخريف وذلك وفقاً للإكسسوارات التي ترافقها.

تتميز مجموعة الصيف بالانسجام في قطعها وتصاميمها التي تقدم مجموعة متكاملة للوازم الموسم، حيث ترتكز المجموعة على مزج القطع وارتداء الطبقات المتعددة، فيما تؤكد على الانسجام والتوازن في الوقت ذاته.

الملابس الجاهزة

تتميز تشكيلة الملابس الجاهزة بخطوط انسيابية وأنثوية تعطي مظهراً جميلاً بفضل التفاصيل الرائعة ومنها الطبقات والأكمام المنفوخة وإضافة الأقمشة الصوفية الناعمة مما يضفي على الملابس فخامة وجمالاً. أما الفساتين متوسطة الطول فتتميز بألوان مبهرة ونقشات جريئة، إلى جانب مجموعة من القطع الأساسية كالقطع الصوفية الخفيفة التي نراها في كامل المجموعة.

حقائب اليد

لا تزال حقائب اليد والمنتجات الجلدية الصغيرة تعكس التصاميم التي طورتها دار الأزياء في مجموعة الربيع، وذلك من خلال النقوش والأقمشة والتفاصيل والألوان- بما فيها الألوان الحيادية والزاهية ودرجات اللون التوتي الداكنة واللمسات بالأبيض والدرجات المنعشة من الألوان التي تجعل المجموعة تندمج بأناقة وجمال مع مختلف فئات المنتجات الأخرى.

حقائب اليد من كيت سبيد

الحليّ

صممت تشكيلة المجوهرات بنفس الألوان التي تظهر بها حقائب اليد والملابس الجاهزة، وبتصاميم تعبّر عن الشخصية الفريدة لكل شخص. سواء ارتديت قطعة واحدة أو مجموعة من القطع التي تتناسق وتندمج معاً بمختلف الأشكال، فإن التمازج يعطي نتيجة رائعة عند تنسيق القطع الرقيقة والجريئة معاً.

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الأحذية

صممت الأحذية الصيفية لتتناغم مع الملابس الجاهزة ذات الأقمشة الرقيقة والخطوط الانسيابية، فهناك أحذية مخرّمة ذات تفاصيل من الخطوط المتقاطعة وصنادل بكعب عريض مع رباط أنيق حول الكاحل وأخرى ذات نعل مرتفع وكعب دقيق إلى جانب الأحذية المستوحاة من الموديلات الرجالية. صنعت التشكيلة من أنواع فاخرة من الجلد والسويد باللون الأصفر والترابي والبني، وجميعها ألوان عملية تناسب مختلف القطع الأساسية في الأجواء الدافئة.

الملابس الرياضية

تجمع تشكيلة الملابس الرياضية، والتي صممت من أقمشة عملية عالية الأداء تناسب الحركة المستمرة، بين المظهر الجمالي الأنيق والوظيفة العملية. تتضمن التشكيلة عدداً من الأفكار المستوحاة من مجموعة الملابس الجاهزة بطرق متجددة، منها استخدام الألوان البارزة كالليلكي والأبيض والأسود والأخضر في تفاصيل مميزة وحواف انسيابية على الشورتات والبلوزات الرياضية. كما تظهر على بعض البلوزات والشورتات والليغنغ طباعة لعبارات مرحة تضفي عليها مزيداً من الجمال.

ملابس رياضية من كيت سبيد

المنتجات التقنية

يمتد استخدام الألوان والزينة التي نشاهدها في حقائب اليد والملابس الجاهزة لتظهر في أصغر التفاصيل على الأجهزة اليومية، ومنها شخصيات الحيوانات اللطيفة التي تتميز بها العلامة.

ملابس النوم

تتميز تشكيلة ملابس النوم الصيفية بمزيج حالم من الأقمشة الرقيقة والقطنيات الخفيفة من البلوزات والشورتات والأطقم والأرواب والبنطلونات بأجمل الألوان والنقشات الناعمة.

الإكسسوارات

تضفي الإكسسوارات اللمسة النهائية الجميلة على كافة قطع مجموعة الصيف، من الأوشحة الحريرية بألوان الموسم ونقشاته المميزة، والتي تتناغم مع الملابس الجاهزة والنظارات الشمسية الكبيرة بالحواف المستديرة.

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