بعد نقله للمستشفى.. فريال يوسف تنشر صورتها مع الرئيس التونسي

نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، صورة قديمة تجمعها برئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات "انستجرام"، عقب الإعلان عن تدهور حالته الصحية.

وظهرت "فريال"، خلال مصافحتها للرئيس التونسي، مطلة بسترة سوداء متوسطة الطول مزينة بزرائر ذهبية لامعة، بالإضافة إلى "جيب" منقوشة قاتمة اللون، معلقة: "رئيس الجمهورية التونسية.. الباجي قايد السبسي"، مرفقة "أيموشن" يعبر عن الحزن والآسى، وأغلقت التعليقات.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد خلال 20 دقيقة على ما يزيد عن 2200 تسجيل إعجاب.

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما)، اليوم، إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله للمستشفى.

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وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.

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