طرق القضاء على الفئران داخل المنزل.. أبرزها الفلفل الأسود والنباتات العشبية

تواجه السيدات مشاكل عدة، بسبب وجود الفئران داخل المنزل، خاصة في فصل الصيف، ويرصد "هُن"، خلال التقرير التالي، أكثر الطرق التي تساعد في التخلص من الفئران.

خمسة أسباب لدخول الفئران المنازل

مصيدة الفئران

استخدام مصيدة الفئران، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر.

ترك بعض الطعام بالقرب من المصيدة

يجب ترك بعض الطعام بالقرب من المصيدة، كزبدة الفول السوداني أو قطع الجبن، فهى تساعد على جذب الفأر إلى المصيدة.

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إغلاق الثقوب

عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل، يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض.

جهاز الذبذبات فوق الصوتية

توجد بعض الأجهزة التي تقوم بإرسال ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات لأن الأذن البشرية غير قادرةٍ على التقاط ترددها، ولكن الفئران تكون غير قادرة على تحمل قوتها، حيث إنها ستشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ، ولذا ستتركُ البيت خلال أيام. يُمكن الاستفادة من أجهزة الذبذبة أيضا كوسيلة وقايةٍ مُسبقة، لمنع الفئران من الاقتراب من المنزل قبل أن تدخل إليه.

نثر الفلفل الأسود والنباتات العشبية

من السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في ارجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.

التخلص من الفئران في اسرع وقت

من الضرورى التخلص من الفئران بأسرع وقت حتى لا تنتشر البكتيريا في المكان، ويفضل ارتداء القفازات عند التخلص من جثة الفأر وعدم لمسه بشكل مباشر، ويوضع داخل كيس محكم الإغلاق.

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