"القومي المرأة" بالوادي الجديد يستكمل مبادرة "شهر بدور" لمنع ختان الإناث

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حملة "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع لجنة حماية الطفل في المحافظة، وشركاء التنمية.

وقالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، إنه جرى عقد ندوة بجمعية تنمية المجتمع في قرية الجديدة بمركز الداخلة، بحضورالشيخ عبدالله سيد علي، مدير إدارة الأوقاف بالداخلة، وهلال عبدالرحمن عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة، والدكتور سيد محمد عبدالله، مدير رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الداخلة العام.

وأضافت نادية، أن الفعالية تضمنت الحديث عن أهم أعمال وإنجازات الفرع وخاصة في مجال التوعية المجتمعية و(رأي الأديان في الختان) وتوعية صحية عن أضرار ختان الإناث والآثار السلبية على الفتاه.

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وأوضحت أن الفعاليات تأتي في إطار الحملة التوعوية، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

وتابعت أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود أعضاء اللجنة الوطنية، للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

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