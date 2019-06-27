بالصور| ياسمين صبري تمارس "اليوجا" مجددا.. ومتابعون: "بتقلد صلاح"

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال ممارستها لرياضة "اليوجا".

وظهرت "ياسمين"، خلال ممارستها إحدى حركات "اليوجا" الشهيرة، التي ترمز إلى السلام والمحبة والتسامح، والتي اشتهر بها نجم منتخب مصري ونادي "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح، بعد تسجيله مع ناديه في شباك تشيلسي.

وتأتي تلك الصور، ضمن جلسة تصوير خضعت لها الفنانة الشابة خلال ممارستها "اليوجا"، والتي بدأت في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما يقرب من أسبوع.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على ما يزيد عن 113 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها، "بتقلدي مو صلاح. اخلع أنت يا أبوصلاح علشان فخر العرب الحقيقي وصل. نزلي صورك مرة وحداة وأخلص.. يعني لما تروحي جلسة تصوير وتتصوري عشرين صوره نزليهم كاش مش تقسيط".

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