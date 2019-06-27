الامارات | إعتداء بالضرب على مضيفة طيران بسبب صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعتداء بالضرب على مضيفة طيران بسبب صورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى 3 ركاب بالضرب على مضيفة طيران فيتنامية لأنها رفضت تنفيذ طلبهم بالتقاط صور تذكارية معهم. وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الحادث وقع عندما رفضت المضيفة الجوية، الوقوف إلى جانب الركاب الثلاثة، لالتقاط صورة معهم، لهذا انهالوا عليها بالضرب.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر في الإنترنت سقوط المضيفة على الأرض بعد تلقيها ضربة من أحد الركاب الثلاثة. وفي المشهد الثاني من الفيديو، يظهر الراكب الثاني وهو يطارد مضيفة أخرى، ومن ثم يضرب موظفي الأمن في المطار.

واعتقلت الشرطة الرجال الثلاثة، وتبين أنهم مخمورون، واقتيدوا إلى مركز الشرطة ووجهت لهم تهم الإخلال بالنظام العام.

و يتوقع أن يلقى المتهمين حكما بالسجن لثلاث سنوات، كما تم تغريم حراس الأمن في المطار لعدم أدائهم واجبهم أثناء الحادث.