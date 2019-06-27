إيلي صعب يكشف عن مجموعته الجديدة من التصاميم الراقية

أطلّ مصمّم الأزياء العالمي، إيلي صعب، بمجموعة جديدة من التصاميم الراقية في الريزورت 2020، وحرص على خلق أجواء تليق بالعطلات الصيفية حيث اختار مكان التصوير بالقرب من الشاطئ.

واستوحى إيلي صعب تصاميمه من التراث الشرقي، وبخاصة من الثقافة اللبنانية، إذ قدم مجموعة تناسب شخصية المرأة العربية.

وتنوّعت التصاميم بين التنانير المنقوشة، والفساتين الطويلة، والبلوزات المزخرفة، والبدل، والقفطان، والبناطيل القصيرة والواسعة، واعتمد في العديد من الموديلات ستايل الجاكار والرسومات الهندسية.

وركّز إيلي صعب على التفاصيل الصغيرة للتصاميم، واعتمد التطريزات، والكروشيه، وطبعات الورد، وتنوعت الألوان بين الأخضر الداكن، والأسود المعدني، والأصفر، والأزرق الملكي، والأحمر.

ونسّق معظم التصاميم مع الحقائب كبيرة الحجم، وحقائب الكروس، والإكسسوارات المستوحاة من السبعينات، والنظارات الكبيرة، والتوربان.

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