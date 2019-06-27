بعد تخطيط حظرها في مصر.. تعرف على بدائل الأكياس البلاستيكية الضارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تسود حالة من التقرب بعد إطلاق مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر، للحد في المقام الأول من الأضرار الناتجة عن استخدامه سواء للإنسان أو للبيئة.

تصنع الأكياس البلاستيكية التقليدية من مادة "متعدد الإيثيلين". هذه الأكياس تُنتج باستخدام الطاقة الإحفورية، وهي مضرة جدا بالبيئة وتحتاج لأكثر من 400 سنة لكي تتحلّل في التربة.

وأصبحت الأكياس البلاستيكية في طريقها نحو الزوال في عدد كبيرة من دول العالم؛ من بينهم فرنسا والهند، و ولاية "سان فرانسيسيكو"، و الجزيرة الأسترالية ، والمغرب. ومن هذا المنطلق؛ يستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية بدائل استخدام الأكياس البلاستيكية، وفقًا لـ businessinsider:

- الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة

أطلقت وزارة البيئة منذ حوالي عامين أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل على المستهلكين، وهي الأكياس التي أنتجتها الوزارة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، بديلا عن الأكياس البلاستيكية العادية.

وقال الدكتور "حسام علام" مدير التنمية المستدامة والمدير المصري للمشروع في تصريحات سابقة، إنها مبادرة وطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وأضاف "إحنا بنستهلك 12مليار كيس بلاستك في السنة مما يسبب خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد المصري بشكل كبير".

وأوضح أن الأكياس الجديدة مصنوعة من البلاستك صديق البيئة، الذي يستغرق 18 شهراً للتحلل، على عكس الأكياس العادية التي تستغرق من 30 إلي 50 سنة للتحلل.

وأضاف أن الأكياس القابلة للتحلل يزيد سعرها 10% عن سعر البلاستك العادي.

قالت الدكتورة "آمال طه" -رئيس الإدارة المركزية لإعلام والتوعية البيئية- لـ" الخليج 365" أنها تدعم بشدة فكرة الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، مشيرة إلى أن هدف المبادرة الأساسي هو تقليل استهلاك البلاستك الضار، وتوفير حلول بديلة لا تسبب خطرًا على صحة الإنسان والتربة والموارد المائية.

- الأكياس المصنوعة من الأقمشة

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تُعد الأكياس المصنوعة من القماش الأكثر أماناً للبيئة، حيث يمكنك استخدامها أكثر من مرة، وتناسب جميع الفئات والأذواق، وعملية لحمل البضائع، ويمكنك غسلها بسهولة.

- الأكياس الورقية

حققت الأكياس الورقية التي تصلح للاستخدام مرة واحدة فقط، نجاحاً قياسي بعد تجربتها لعدة سنوات، فهي من أفضل البدائل الصحية للبيئة.

- الأكياس البيولوجية

الأكياس البيولوجية هي أفضل من الأكياس التقليدية بشكل كبير. لكن لا يمكن تدويرها والاستفادة من موادها مرة أخرى، بالإضافة إلى أن عملية إنتاجها معقدة نوعا ما.

- أكياس " البولي إستر"

أفضل كيس رفيق بالبيئة، فهو الكيس المصنوع من متعدد الإستر "البولي إستر"، لأنه خفيف وصغير الحجم ويمكن حمله دائما في الجيب، ويمكنه حمل بضائع يصل وزنها إلى 10 كيلوجرام.

- أكياس BahrEco Reusable Mesh Produce

توفر هذه الأكياس حلاً فعال تمامًا، لأنه أكثر ملاءمة للبيئة. فهي مصنوعة على هيئة شبكة، وعند تنظيفها - ما عليك سوى وضع الأكياس في الغسالة عندما يحين وقت الغسيل. ويمكن أيضا استخدمها لتخزين الألعاب والإكسسوارات الصغيرة ، أو حتى بدلاً من تعبئة الملابس عند السفر.

- أكياس Zero Waste Net Bag

هذه الأكياس الفرنسية صديقة للبيئة بشكل خاص، وهي مصنوعة يدوياً بأصباغ خالية من الرصاص، ومن القطن العضوي.