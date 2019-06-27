بالصور- بطيخ وموز.. تعرف على أغرب أحذية الفواكه: أحدها بـ 23 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يسعى صناع الموضة بين الحين والآخر إلى ابتكار أشكالًا مختلفة من الأزياء والأحذية وإدخال تعديلات على التصميمات القديمة.

الطبيعة كانت دائمًا مصدر الإلهام الأول في درجات الألوان سواء اكتفوا بتطبيقها كما هي أو ادخلوا عليها بعض التعديلات، وفي السنوات الماضية رأينا كيف سيطرت الألوان الفسفورية على موضة الملابس أو الأحذية، أما الأيام القليلة الماضية فكانت الأحذية الشبيهة بقدم الماعز مسار سخرية على المواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر الأمر فقط على تصميم أحذية بها صور الحيوانات، بل الفواكه أيضًا بألوانها وتصميماتها كانت ملهمة للمصممين. ويقدم لكم "الخليج 365"، تصميمات متنوعة من الأحذية للأطفال والشباب بطبعات وأشكال الفواكه:

حذاء كيوي



حذاء للأطفال مستوحاه من فاكهة الكيوي، ويبلغ سعره 95 دولارا، أي ما يعادل 1580جنيه مصري.

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أناناس



صندل باللون البينك، صمم هذا الكعب على هيئة أناناس ماركة DOLCE & GABBANA ويباع بـ 1396 دولارا أي ما يقارب 23.271جنيه مصري.

بطيخ



حذاء فانس بألوان البطيخ قيمته 45 دولارا أي ما يعادل 750جنيه مصري.

سلطة فواكه



حذا بكعب عالي بأشكال متنوعة من الفواكه يشبه طبق السلطة.

موز



حذاء مطبوع بالحروف وبأشكال الموز يباع بـ 170 دولارا، أي ما يقارب 2849 جنيه مصري.