عطور نسائية فخمة لإطلالة صيفية راقية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - لتضفي على إطلالتك الصيفية الجمال والرقي والأناقة، لا بد أن تختاري أحد العطور النسائية العالمية الفخمة، التي تميزك عن غيرك من النساء أينما تواجدت. فإن كنت تفتشين عن عطر جديد تضيفينه الى قائمة مستحضرات الجمال خاصتك، إليك مجموعة عطور نسائية فخمة تزينين بها طلتك خلال هذا الصيف.
Black Opium Floral Shock
إنه عطر في غاية الرقي والأناقة من إيف سان لوران، يحاكي جمال الأجواء الصيفية وحفلات الزفاف والسهرات، فهو يشكل مزيجاً ساحراً من المسك ونغمات الأزهار البيضاء والقهوة والفاكهة. ويعد هذا العطر من العطور القوية والمركزة التي تدوم رائحتها طويلاً.
Les Sables Roses
هذا العطر هو أحد العطور التي صدرت مؤخراً عن دار لويس فيتون Louis Vuitton، وقد صُمم للاحتفاء بتراث الشرق الأوسط وتخليد نفحات العطور الشرقية، فهو يعتمد في تركيبته على العنبر والعود والورود. إنه عطر في منتهى الأناقة والفخامة، وسيمنحك إطلالة جذابة ومتألقة خلال الصيف.
Tom Ford 'Oud Minérale'
يمثل هذا العطر الفاخر والأنيق بعداً جديداً لرائحة العود، فهو مزيج بحري وعشبي بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين، وبمجرد استخدامك لهذا العطر في أي مناسبة، سوف تسحرين برائحتك كل من يقترب منك.
Chanel Chance Eau Tendre
إنه عطر دافئ ومنعش في الوقت نفسه، فهو يعتمد في تركيبته على المسك ممزوجاً بالعنبر والسوسن وأخشاب أرز فرجينيا. يعد هذا العطر من أجمل وأرقى العطور في العالم، وسيضفي على إطلالتك الرقي والأناقة.
Jasmin Noir Eau de Parfum
هذا العطر الصادر مؤخراً عن علامة BVLGARI يتميز بالغموض، ويمثل مزيجاً ساحراً من الأخشاب والزهور، ليخلق رائحة غنية وفاخرة، فهو يعتمد في تركيبته على الياسمين والنغمات الخشبية وعرق السوس واللوز، جربيه هذا الصيف، فهو سيضفي على إطلالتك فخامة لا مثيل لها.
Si by Giorgio Armani
إنه عطر مذهل يلاقي انتشاراً كبيراً في عالم العطور، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك لهذا الصيف، لا سيما إن كنت تتمتعين بشخصية هادئة. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الفانيلا والياسمين والباتشولي، إضافة الى البرغموت والعنبر والمسك.
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