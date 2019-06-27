كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - تمتلك المكونات الطبيعية، المتوافرة في غالبيتها في مطبخك، قدرة كبيرة على معالجة مشاكل البشرة على أنواعها، من دون أن تسبب أي آثار جانبية، وهي تعد الخيار المثالي لتحضير ماسك للوجه متعدد الفوائد.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل ماسك للوجه بمكونات طبيعية وبمفعول مذهل على البشرة.



ماسك لترطيب البشرة

قومي بهرس مقدار نصف ملعقة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي. حركي المكونات الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.

أفضل ماسك للوجه



ماسك لتسمين الوجه

اخلطي ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وربع كوب من اللبن الدافئ، الى أن تحصلي على خليط متجانس وناعم. قومي بتطبيق الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن العينين، واتركيه مدة نصف ساعة، أو الى أن يجف بالكامل. في البداية، شطفي وجهك بالماء الدافئ، من ثم اغسليه بالغسول الملائم وأعيدي تشطيفه بالمياه الفاترة. واحرصي من ثم على ترطيب بشرتك بالكريم المرطب الملائم لنوعها.



ماسك لتبييض البشرة

اطحني كمية مناسبة من قشور البرتقال المجففة بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك على الطريقة الاعتيادية، مع الحرص على تشطيفه بالماء الفاتر.

مكونات طبيعية



ماسك لتجديد خلايا البشرة

اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو جيداً، من ثم أضيفي إليها تدريجياً عصير حبة من الليمون الحامض وملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة. عرّضي وجهك لبخار المياه الساخنة حتى تتفتح مسام البشرة. طبقي الماسك على وجهك بأطراف أصابعك، واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين. اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة، أو الى أن يجف. بعدها، نظفي وجهك، جففيه بفوطة قطنية، ورطبيه بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك.



ماسك لإزالة الشوائب وإشراقة البشرة

ضعي مقدار ملعقتي طعام من زيت الزيتون في وعاء صغير على النار، وحين يصبح الزيت فاتراً انزعيه عن النار وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من بذور الشيا المطحونة. امزجي المكونات جيداً واتركيها لمدة ساعة من الوقت. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه مدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك على الطريقة الاعتيادية.

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