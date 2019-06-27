ماسكات ماء الورد لترطيب البشرة في طقس الصيف الحار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - ماء الورود واحد من أشهر المرطبات للبشرة، وإن كنتِ لا تعتادين استخدامه، فأنتِ تفتقدين للكثير من المميزات التي من الممكن لبشرتكِ الاستفادة منها، فهو يساعدكِ على غلق المسام المفتوحة، ويمنح الوجه نضارة وحيوية، ويجعله يبدو لامعًا ومتوهّجًا.



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وتحديدًا في فصل الصيف، أنتِ بحاجة دائمة إلى مرطبات تساعدكِ على تهدئة البشرة من الحرارة العالية، وكذلك تمنحكِ ملمسًا ناعمًا وبشرة صحية، وإليكِ الماسكات.



ماسك خل التفاح وماء الورد والعسل

ماسك خل التفاح وماء الورد والعسل

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة كبيرة خل تفاح

- 2 ملعقة ماء ورد كبيرة



تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها، لتتجانس معًا.

وزعي الخليط على بشرتكِ بفرشاة الماسك، ولكن تجنّبي منطقة تحت العينين، حتى لا تسبب حساسية على عينيكِ بفعل الخل.

اتركي الخليط يدوم لمدة 10 دقائق ثم اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.



كيف يعمل الماسك؟

ماء الورود يرطب البشرة ويمنحها النضارة، كما يساعدكِ الماسك على تنظيف البشرة، فالخلّ مادة طبيعية تنظف بشرتكِ من الجراثيم والأوساخ، لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا، ويقلل أيضًا إفراز الزيوت للبشرة، ولن يجعلها تبدو زيتية مع إفراز الدهون، والعسل يحتوي على الفيتامينات، ويضيف لمسة من الحيوية والنضارة لبشرتِك.

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ماسك ماء الورد والخميرة

ماسك ماء الورد والخميرة

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- مكعب خميرة طبيعية



تحضير الماسك

اخلطي الخميرة مع ماء الورد، حتى تصبح كالعجين الليّن.

ضعي الخليط على بشرتِك، واتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافيء، ثم الفاتر لسهولة إزالة الماسك.

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كيف يعمل الماسك؟

هذا الماسك واحد من أفضل الخلطات التي تساعدكِ على شدّ البشرة بفعل الخميرة، التي تحتوي على مضادات للأكسدة وفيتامينات تزيل التجاعيد، بينما ماء الورد هو المرطب الطبيعي الذي يمنحكِ اللون الوردي، والنضارة لوجهِك.