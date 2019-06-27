تنظيف البشرة بملح البحر.. ستعجبكِ النتيجة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - ملح البحر من المكونات التي تلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا في نظافة وحيوية البشرة، بخاصة وأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وبه خصائص مضادة للالتهابات تمنحكِ بشرة نضرة ومتوهجة، لهذا إليكِ ماسكات من ملح البحر لتتمتعي بفوائه المختلفة.

ماسك الملح وزيت الزيتون ماسك الملح وزيت الزيتون - ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ملح البحر

- ملعقة صغيرة عسل أو حليب كمرطب خلطة سريعة وفعالة لتسمين الخدود بعيداً عن البوتكس



تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ مع عمل مساج بحركات نصف دائرية لكي يتغلل الماسك بعمق لبشرتِك.

اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهكِ مع عمل حركات دائرية لإزالة الماسك.

كرري الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحصول على بشرة نظيفة دائمًا. ماسك الموز لتعزيز صحة البشرة وشبابها

ماسك ملح البحر مع الزبادي والخيار Advertisements ماسك ملح البحر مع الزبادي والخيار - ملعقة صغيرة ملح البحر

- ملعقة كبيرة زبادي

- حبة خيار مهروسة زيوت مفيدة للجسم وللاسترخاء أيضاً

تحضير الماسك

اخلطي ملح البحر مع الزبادي والخيار، وابدئي بتوزيع الماسك على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا فهو بمثابة منظف ومرتّب في الوقت نفسه.

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