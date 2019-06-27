فوائد ماسك الزبادي للحصول على شعر صحيّ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 يونيو 2019 04:36 مساءً - ماسك الزبادي ليس جديداً على عالم الجمال والعناية بالبشرة، فقد استطاع أن يثبت فعاليته ودوره في تغذيتها ونضارتها. وها هو اليوم يسجّل دوره في العناية بالشعر وحمايته من العوامل التي تهدّد صحّته.

فوائد الزبادي لصحّة الشعر

بفضل احتوائه على عناصر مضادة للبكتيريا، يساعد الزبادي في حماية الشعر من مشكلة القشرة التي تهدّد مظهره المتألق. كما أنه يعمل كبلسم يزيد من نعومة الشعر ويحميه من الجفاف والتقصّف، ويجعله أكثر لمعاناً وإشراقاً. وقد بات هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يدخل الزبادي في تركيبتها والتي تستخدم كماسكات للشعر تساعد في نموّه وحمايته من التقصّف والتساقط.

ماسك الزبادي والعسل

يعتبر هذا الماسك مثالياً للشعر الجاف حيث أنه يمنحه ملمساً حريرياً ناعماً ويحميه من التقصّف والتساقط. في وعاء نظيف وجاف ضعي كوباً من الزبادي مع نصف كوب من العسل الطبيعي وأضيفي إليهما مقدار فنجان من زيت الزيتون. حرّكي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس، وزّعي المزيج على فروة رأسك ودلّكيها لمدة دقيقتين واتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة اللطيفة على الشعر.

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الزبادي والعسل



ماسك الزبادي وزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر وتغذية فروة الرأس من أعماقها، كما أنه غنيّ بالأحماض الدهنية التي تساعد في تعزيز مرونته. في وعاء نظيف ضعي نصف كوب من الزبادي وأضيفي إليه ملعقتين من زيت الزيتون وبيضة واحدة. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس ووزّعيه على شعرك بدءاً من فروة الرأس حتى الأطراف. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشابو ذات التركيبة اللطيفة على الشعر.

الزبادي وزيت الزيتون



ماسك الزبادي والبابايا

تحتوي البابايا على إنزيمات، تمنع تراكُم الزّيوت والأوساخ في فروة الرأس والشعر، ويساعد ماسك الزبادي والباباي في علاج قشرة الشعر. في وعاء نظيف ضعي نصف كوب من الزبادي وأضيفي إليه كميّة مماثلة من البابايا المهروسة وامزجي المكوّنين معاً حتى تحصلي على مزيج واحد متجانس تستخدمينه كقناع على على فروة رأسك لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة اللطيفة على الشعر.