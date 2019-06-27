المذيعة أمينة مهدي تساند منتخبها التونسي من المدرجات: "اتعلمت مصري في شهر"

حرصت التونسية أمينة مهدي، مُذيعة قناة "القاهرة والناس"، على مؤازرة منتخبها الذي يُشارك في بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، إذ حضرت المباراة التي جمعت منتخب بلادها مع الفريق الأنغولي، في استاد الإسماعيلية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتحدثت "أمينة"، لـ"الوطن"، عن رحلتها في الإعلام المصري، وكذلك كواليس مساندة منتخب تونس:

هنا القاهرة

تقول "أمينة" إنها كانت تعمل في الإعلام التونسي، بشكلٍ طبيعي، حتى تلقت عرضا من قِبل قناة "الغد العربي"، بشأن الانضمام إليها، الأمر الذي رحبت به، بهدف خوض تجربة جديدة، لكنها لم تستمر طويلا، لتنتقل إلى صفوف مُذيعي قناة "القاهرة والناس"، وتنضم إلى فريق مُذيعي النشرات الإخبارية بالقناة، إذ أن عملها الإعلامي في القاهرة جاء عن طريق الصدفة.

وأوضحت أن عدد المؤسسات الإعلامية في تونس، قليل، مقارنة بمصر، الأمر الذي أسهم في وجود القنوات المصرية داخل كل بيت تونسي تقريبا، لاسيما في شهر رمضان: "كنت على علاقة وطيدة بالإعلام المصري طوال فترة تواجدي في بلدي".

التحديات

وأكدت أنه هناك عدد من التحديات واجهتها في بداية تواجدها في الإعلام المصري، أبرزها هو اختلاف الثقافات، وضرورة التأقلم مع الأوضاع الجديدة، وهذا لم يكن بالأمر السهل، لاسيما عندما تكون طبيعة العمل مُتعلقة بمعرفة جميع أخبار الدولة التي تعمل فيها، حتى لا تقع في أخطاء تليفزيونية: "كنت أضع حدودا لنفسي، وكذلك الابتعاد عن السطحية في النشرات الإخبارية، والتدقيق في كل كلمة أتفوه بها، حتى لا تُفهم بشكلٍ خاطئ، وتُسبب إيذاء مشاعر المُشاهد".

وأضافت أنها كانت تتحدث باللهجة التونسية، إلى حدٍ ما، فور وصولها للقاهرة، إذ أنها لم تعتد على اللهجة المصرية: "أتقنتها الحديث بها بعد شهر ونصف تقريبا، نتيجة الاختلاط بالمواطنين"، لافتة إلى أنها حاولت إثبات ذاتها في الإعلام المصري، إذ ترى أنها نجحت في التأقلم مع آليات العمل، واكتساب خبرات كثيرة على مستوى المخزون الثقافي المصري: "أسعى أن أحقق انتشارا هنا، لأن القاهرة بمثابة بوابة الإعلام العربي لأي مُذيع، والقنوات المصرية موجودة داخل بيوت العرب كافة، لذلك أطمح إلى تقديم برنامج أستطيع أن أبرز فيه شخصيتي".

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من المدرجات

تقول "أمينة" إن مباراة المنتخب التونسي الماضية، هي المرة الأولى لها، التي تدخل فيها استاد رياضي: "تحمست جدا لخوض التجربة، بعد متابعتي لحفل الافتتاح، والنظام الموجود في محيط الاستاد، وكذلك التأمين، وحرصت على استغلال هذه الفرصة بمساندة منتخب بلدي في البطولة".

وتابعت أن وجودها في مصر منذ عامين ونصف تقريبًا كان دافعا لها لمُساندة تونس: "الغربة خلتني مستنية أي حاجة من ريحة بلدي"، مضيفة أنها رافقت إحدى التجمعات التونسية خلال رحلتهم إلى مدينة السويس: "السوايسة عملوا حفلة تونسي وأغاني، وأعلام تونس كانت موجودة بكثافة.. شعرت أنني سافرت تونس وعُدت".

وأعربت عن سعادتها البالغة، لحرص عدد من المصريين على التواجد في المدرجات ومساندة الجمهور التونسي في مباراته الماضية مع أنجولا، مؤكدة أنها ستسعى لحضور إحدى المباريات التي سيخوضها المنتخب المصري في البطولة.

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