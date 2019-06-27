صاحبة الفيديو المنسوب لـ عمرو وردة تبرر نشره: "عشان ستات مصر بس هو قلبه كبير"

نشرت جيوفانا فال، صاحبة حساب تويتر المنسوب لها، والذي نشرت عليه فيديو إباحي لعمرو وردة، لاعب منتخب مصر، ترد فيه على منتقديها، وتبرر نشرها للمقطع المصور، وذلك عبر ملاحظات مصورة، نشرتها عبر حسابها، الذي تضاعف عدد متابعيه عدة مرات من 5 آلاف متابع إلى أكثر من 15 ألف خلال ساعات فقط.

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جيوفانا تبرر سبب نشرها مقاطع مصورة مع عمرو وردة

في ملاحظات طويلة، شرحت جيوفانا لماذا قررت نشر المقاطع المصورة لعمرو وردة، موضحة أنها فعلت ذلك لأجل سيدات مصر، حيث إن معدلات التحرش مرتفعة، ولا يسمعهن أحد، بل يلجأ الجميع لتكذيبهن، ويقول البعض إن الفتاة تفبرك الـ"سكرين شوتس"، خاصة فيما يخص قضية عمرو وردة، وذلك لأجل تبرئة ساحة الرجل فقط.

وأوضحت أن الفيديوهات، التي نشرتها من الصعب عدم تصديقها أو القول بأنها مفبركة، وهذا من شأنه أن يشجع الفتيات الأخريات اللائي يتعرضن لابتزاز جنسي أو تحرش، أن يتحدثن عنه بشكل أكثر طلاقة، ويصدقهن الجميع دون تكذيب.

وأشارت إلى أنه كان أمرا حزينا وصعبا بالنسبة لها أن ترى عمرو وردة خارج الفريق الأساسي للمنتخب الوطني المصري، لأنها تعلم جيدا أن الوصول لتلك المكانة صعب، وفكرت في المسامحة، وتابعت، "لكنني كنت مرتاحة لأن صوت المصريات قد سمع أخيرا، وليس هذا فقط، بل صدقهن الجميع".

وقالت إنها "تعلم جيدا أن عمرو وردة شاب جيد، وله قلب كبير، ولكنه لا يعرف كيف يثبت ذلك، وقد تحرش بعدد كبير من النساء، ولكننا جميعا لنا أخطاء، وعمرو وردة للأسف دفع ثمنا باهظا لأخطائه، لكنه سيتخطى الأمر وسيتعافى، وسننسى جميعا ما حدث، وهو سيكمل مسيرته الكروية الناجحة".

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جيوفانا ترد على منتقديها

وقالت جيوفانا في تغيردة لها، إنها تفخر بشدة بالسيدات المصريات، خاصة اللاتي قدمن لها الدعم الكافي خلال كشفها كثيرا من الحقائق عن عمرو وردة.

بينما كان آخر ما نشرته جيوفانا هو ردها على انتقاد الفتيات لها، حيث كتبت أن هذا الأمر يجعلها تضحك، بسبب انتقادها لأنها صغيرة، مؤكدة أنها ستفعل ما يحلو لها بينما هي صغيرة، "انتقدوني لما أكون في عمركم وعايشة حياة الفتيات الصغيرات".

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استبعاد وردة

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، قرارًا باستبعاد عمرو وردة، من معسكر المنتخب الفراعنة، على خلفية الأفعال غير الأخلاقية التي صدرت من اللاعب أثناء وجوده في المعسكر.

وكانت هناك عارضة أزياء قد نشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، محادثات "اعتبرتها غير لائقة" بينها وبين اللاعب.

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اعتذار عمرو وردة

نشر عمرو وردة، فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو مصور يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن أفعاله.

وطالب وردة من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك العديد من الوقائع المثارة لم يرتبكها نهائيا.

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