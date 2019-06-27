صور| ناهد السباعي والجد فريد شوقي.. شهادة حب في عشق "ملك الترسو"

كثيرا ما تعبر عن حبها وفخرها به، لا تترك مناسبة إلا وتشارك جمهورها بصور تجمعها به، مشاعر حنين تتملكها كلما جرى ذُكر اسمه فلا تستطيع أن تمنع نفسها عن الفخر أمام الجميع بكونها حفيدة "ملك الترسو"، نتحدث عن الفنانة ناهد السباعي حفيدة، الفنان الراحل فريد شوقي، أو كما يطلق عليه عشاقه "وحش الشاشة".

وفي ذكرى وفاة الفنان الراحل فريد شوقي، التي توافق اليوم 27 يونيو، نعرض أبرز اللقطات والمواقف التي عبرت بها حفيدته ناهد السباعي عن حبها واعتزازها به.

جدي فريد شوقي.. آخر ملوك مصر

وأبدت "ناهد" اعتراضها الشديد على الأغنية التي طرحا الفنان محمد رمضان "أنا الملك"، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "حفلة 11" المذاع على قناة "ON E".

قالت "ناهد" إن سبب اعتراضها على أغنية "أنا الملك" كون جدها هو "آخر ملوك مصر" كما وصفته، مضيفة: "هو لم يطلق على نفسه لقب ملك الترسو، فالجماهير هي من أطلقت ذلك بسبب تكسير سينمات الترسو التي لا يوجد بها أفلاما لفريد شوقي".

على حصان وبفستان من التراث الشعبي .. "ناهد" بصحبة جدها

اتخذت "ناهد" من حسابها الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، وسيلة لاسترجاع ذكرياتها مع الفنان الراحل فريد شوقي، وفي وقت سابق نشرت صورة قديمة لها أثناء الطفولة، وهي ممتطية حصان وترتدي أزياء من التراث الشعبي، بالإضافة إلى بعض من الحلي الذي زين رأسها وأذنها، برفقة جدها.

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وكانت الصورة من أيام الطفولة، فظهرت "السباعي" وهي تركب على حصان ومرتدية الزي العربي، بالإضافة إلى بعض من الحلي الذي زين رأسها وأذنها.

بصورة فوتوشوب.. ناهد تعانق جدها

باستخدام إحدى تقنيات الفوتوشوب، نشرت "ناهد" أمس عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة تجمعها بجدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وعلقت "ناهد" على الصورة، قائلة: "شكرًا لتقنية mgpexel، على الصورة الجميلة".

وحصدت الفنانة الشابة على هذه الصورة الكثير من تعليقات متابعيها، اللذين دعوا للفنان الراحل فريد شوقي بالرحمة.

وناهد السباعي هي حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان، شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا، أو التي ناقشت من خلالها قضايا مجتمعية منها "678" "ذات" "هبة رجل الغراب" "إكس لارج".

كما أن ناهد السباعي شاركت في فيلم عالمي بعنوان "بعد الموقعة" الذي فاز في مهرجان كان لعام 2012.

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