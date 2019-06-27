كيف تؤمن منزلك وتحمي أسرتك من لدغات الثعابين الهاربة في حرارة الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خلال الساعات الماضية كان الخبر الأبرز الذي ذكرته الصحف المصرية وتداوله مواقع التواصل الاجتماعي، هو وفاة ربة منزل، نتيجة إصابتها بلدغة ثعبان بمحافظة المنوفية، في هجوم جديد للثعابين على قرى مركز قويسنا والذي تسبب في مصرع 12 من الأهالي خلال العام الماضي.

ويرجع خبراء سبب تزايد هجمات الثعابين على المنازل لارتفاع درجات الحرارة. ويعد فصل الصيف هو الموعد المتوقع لخروجها من جحورها هربًا من الحر الشديد والرطوبة للحصول على مخزونها من الأكل.

وتواجه مصر هذه الأيام موجة من الطقس شديد الحرارة، يعتبر الأشد هذا الصيف.. فكيف تحمون منازلكم من هجمات الثعابين المتوقعة، في السطور التالية تعرفون الإجابة وفقًا لما نشره موقعي "greenhomepest" و"wikihow":

أولًا: كيف أحمي منزلي من الثعابين؟

1- تعشق الثعابين البيئة الفوضوية غير المرتبة والنظيفة بجانب المظلمة والحشائش الكثيفة، لأنها توفر بيئة مناسبة للاختباء، لذلك عليك أن تقلم الحشائش باستمرار لكي تمنع اقترابها من منزلك إذا كان تحاوطه حديقة.

2- تختبئ الثعابين في منزلك إذا توفر لها مصدر للغذاء، ويختلف مصدر الغذاء تبعًا لنوع الثعبان، فقد يكون ذلك المصدر من الحشرات الكبيرة، مثل، الصراصير أو الفئران.. لذا احرص على رش بعض المواد الكيميائية المخصصة لإبعادها عن المنزل.

3- عليك أن تبحث عن أي ثقوب حول المنزل، وتقوم بإصلاحها وسدها، سواء كان ذلك الثقب في الباب أو الجراج أو الحائط، وعليك سد كل الثغرات فورًا مهما بدت صغيرة، لأن بعض الثعابين الصغيرة يمكنها أن تضغط جسمها لتمر من الفتحات التي قد لا يتجاوز اتساعها عملة معدنية صغيرة.

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4- ضع سورًا مقاومًا للثعابين. تتوقف كفاءة أسوار الحماية من الثعابين على حسب نوع الثعابين في منطقتك، وكيف تتنقل عادةً، لكن هناك أنواع متخصصة من الأسوار التي أثبتت كفاءتها ضد العديد من أنواع الثعابين، وعادة ما تنقسم أنواع الأسوار المقاومة للثعابين إلى ثلاثة أقسام، أفرخ من البلاستيك أو شبك من الحديد أو شبك صيد الثعابين، وبغض النظر عن طبيعة البناء، إلا أن تلك الأسوار يجب أن تكون ملتحمة مع الأرض وبزاوية ميل إلى الخارج لكي تمنع الثعابين من الزحف تحتها أو تسلقها.

ماذا أفعل في حالة وجدت ثعبان في منزلي؟

-إذا وجدت ثعبانًا، ولم تكن متأكدًا ما إذا كان سامًا أم لا، فلا تحاول أن تصطاده أو تقتله بنفسك، لأن للثعابين سلوكًا غير متوقع إذا تمت محاصرتها. يمكنها كذلك أن تهاجم من على مسافة كبيرة، أبعد مما تعتقد، لذلك عليك أن تتصل بالجهة المختصة ليقوموا بالتعامل معها بشكل آمن.

-تجنب إغراء استخدام المواد الكيميائية التي تستخدم في إبعاد الثعابين، ليس فقط لأنها ضعيفة الفاعلية، لكن لخطورتها على الأطفال.

-لا تستخدم النفتالين لإبعاد الثعابين، وإذا كنت ستستخدمه فعليك أن تفعل ذلك في إطار التعليمات الموجودة على العبوة، وبالإضافة لعدم فاعلية النفتالين في طرد الثعابين، فإن الأبخرة المتصاعدة منه قد تكون سامة.

-اتصل بصائد ثعابين إذا كنت تخشي من احتمالية كون الثعبان ساماً. إن الثعابين السامة، وحتى الصغيرة منها، ينبغي أن يتعامل معها محترفون.

-حاول أن تُحاصر الثعبان في غرفة، فعلى سبيل المثال، إذا رأيته في غرفة الغسيل أغلق الباب واحشر منشفة تحته مباشرة لمنع الثعبان من الهرب.

- أخرج الأطفال والحيوانات الأليفة من المنطقة لحين وصول صائد الحيوانات ليُقيد الثعبان.