"العمر مجرد رقم".. مفيدة شيحة في "الجيم": "عندي 48 سنة"

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، مُقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "سي بي سي"، عن عمرها الحقيقي، إذ قالت: "عندي 48 سنة، لكن العمر مجرد رقم".
ونشرت "شيحة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها من داخل إحدى الصالات الرياضية، مُعلقة عليها بقولها: "اتحدى نفسك.. أنت تستطيع أن تفعلها".
مفيدة شيحة من موالد 6 سبتمبر 1971، وشاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، ومنها: "سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا".
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