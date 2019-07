صور| 60 عاما في عالم التمثيل.. معلومات عن الراحلة الفرنسية إديت سكوب

توفيت مساء أمس الممثلة الفرنسية إديت سكوب عن عمر يناهز 81 عاما، في باريس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء فرانس برس عن وكيل أعمالها.

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها، بعد عمر طويل زاخر بتقديم أعمالا سينمائية ودرامية مع كبار المخرجين.

- ولدت إديت يوم 21 أكتوبر عام 1937 في باريس بفرنسا.

- اسمها بالكامل هو إديت فلاديميروفنا سكوبلتزين.

- والدها مهندس معماري وابن لجنرال في الجيش الإمبريالي الروسي.

- عملت إديت في السينما والمسرح طوال 60 عاما، منذ كانت في أوائل العشرينيات من عمرها.

- كانت الممثلة الفرنسية التي ولدت وتوفيت في باريس متزوجة من جورج أبرجيس.

- شاركت هي وزوجها في تأسيس Atem 'Atelier Theatre et musique.

- لديها ولدين.

- اشتهرت في مجال التمثيل بـ"القناع الأبيض".

- أكثر الأفلام التي جعلتها تنال شهرة واسعة هي Holy Motors الذي أنتج عام 2012، وBrotherhood of the Wolf الذي أنتج عام 2001، وEyes Without a Face الذي أنتج عام 1960.

- كان المخرج جورج فرانجو هو أكثر من عملت معهم خلال مسيرتها.

- مثّلت في 6 أفلام للمخرج راوول رويز.

- لعبت كثير من الأدوار الخيالية في شبابها.

- رشحت إديت لجائزة سيزار مرتين، الأولى كأفضل ممثلة في دور ثانوي في دراما "لور ديتيه"، من إخراج أوليفييه أساياس، والثانية عن فيلم "هولي موتورز"، لكنها لم تفز بها.

​