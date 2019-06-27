رئيس "الجمعية الفقهية": يجوز الكذب بين الزوجين ولكن بشرط

تحدث الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن الحالات التي يجوز فيها الكذب، وذكر بينها الكذب بين الزوجين.

وقال "الخثلان" خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة": "المساحة التي يجوز فيها كذب الزوجين على بعضهما بعضًا، في حدود ما يخصهما فقط في حياتهما الزوجية، وبحيث لا يتعدى ذلك ويصبح كذبًا على الناس".

وحدد خثلان، الحالات الثلاث التي يجوز فيها الكذب في العموم، وهي الإصلاح بين المتخاصمين بهدف التقريب بينهما، وفي حالة الحرب، والكذب بين الزوجين فيما يخص شؤونهما الزوجية".

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أما في حالة الكذب بين الزوجين، أوضح "الخثلان": "يجوز كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها، لكن فيما يخصهما، وليس كذبا على الناس"، مشيرا إلى أن بعض الأزواج يتوسعون في الكذب ويكذبون على الناس.

وضرب الشيخ أمثلة عن مثل هذا الكذب المباح في الحياة الزوجية، منها "أن يأتي الزوج ببضاعة لزوجته ويعرف أنه لو قال مثلا إن قيمتها 100 ريال أن زوجته لا تحتفي بها، لكن يقول مثلاً بـ500 ريال لأجل أن تكون هذه السلعة أو الهدية لها قيمة عند زوجته، فهذا لا بأس به، ونحو ذلك".

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