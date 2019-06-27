إعلامية سعودية ترد على انتقادها بسبب فيديو "حلاقة الإبطين": عندي جرأة

نشرت الإعلامية لمى سعود، مقطع فيديو ترد فيه على انتقادها واتهامها بالجرأة والانحلال، على خلفية نشرها مقطع مصور تطالب فيه الرجال بحق الإبطين، عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام".

وقالت لمى، إن مطالبتها للرجال بحلق الإبطين ليس من باب الانحلال، مؤكدة أنها تعرضت لانتقاد لكون ما ذكرته في الفيديو مخالف للموروثات والأعراف في المجتمع.

رسالة من إعلامية سعودية للرجال تثير عاصفة انتقادات.. "هذا كلام خادش"

وأضافت مدافعة عن نفسها، بأنها تحدثت في كثير من الأمور الحياتية من قبل، ولم تتعرض لنفس الضجة أو الانتقاد، بل على العكس، "وأنا أشوف إنه أتفه بكتير من إنه يصير ضجة لأنه في مواضيع كتير أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع الأسف".

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وأكدت خلال الفيديو أنها من الثابتين على رأيهم، "الإعلاميين في مطبلين وفي ملقنين وفيه مثبتين.. وأنا اللي متابعيني من زمان على mbc والراديو يعرفون إني من المثبتين وما أخاف في الله لومة لائم"، موضحة إنها حتى إذا تحدثت في أمور تافهة من وجهة نظر البعض، إلا أنها مهمة من وجهة نظرها.

وأكملت حديثها أنها لم تتوقع أن يخرج حديثها عن حلق الإبطين للرجال عن نطاق "سناب شات"، لتفاجئ به مثار حديث الكثيرين بل ويتنقدوها، وقالت إنها كانت تتمنى أن يتحدث العامة في شيئ مفيد أكثر، "أنا أشوفه إني عندي الجرأة اتكلم فيه وبالعكس ما أشوفه خادش للحياء أبدًا هو بس مخالفة للموروث".

وكانت لمى سعود أثارت الجدل منذ يومين، بسبب مقطع فيديو بثته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تطالب فيه الرجال بحلق شعر الإبطين من باب النظافة.

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