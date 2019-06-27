فانس تُعلن عن طرح أحذية جديدة مستوحاة من الرّسامة فريدا كاهلو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شركة الأحذية الشهيرة فانس عن مجموعة تعاونها الفني مع الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو، التي اشتهرت بصورها الذاتية ولوحاتها المستوحاة من المكسيك.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام من طرح علامة الأحذية مجموعة ناجحة مستوحاة من متحف فان جوخ.

وتمزج المجموعة الفريدة من نوعها بين أحذية skate الكلاسيكية، وبعض أشهر أعمال الفنانة المكسيكية، وتأتي بثلاثة أنماط مختلفة.

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لست بحاجة إلى أن تكوني من محبي الفن لتتعرفي فورا على لوحتي Thorn Necklace والطائر الطنان الصادرة في سنة 1940، واللتين زينتا أحذية OG Slip-On الكلاسيكية.

أما تصميم Vans OG Sk8-Hi، فيأتي مزينًا برسمة Las Dos Fridas الرائعة، كما زينت طبعة البطيخ الجاهزة لموسم الصيف مع تفاصيل مطرزة أحذية Authentic، وبرزت أيضًا لوحة Viva la Vida التي صدرت في عام 1954، قبل أيام من وفاة كاهلو.

سيتم طرح مجموعة Vault by Vans x Frida Kahlo للبيع في الـ 29 من يونيو في المتجر الإلكتروني للعلامة، وبعض متاجر Vault by Vans.