الامارات | فيفي عبده: خادمتي سرقت 5 كيلو غرام من ذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: خادمتي سرقت 5 كيلو غرام من ذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيش النجمة المصرية فيفي عبده حالة من التوتر الشديد بعد سرقة خادمتها الآسيوية مشغولات ذهبية من بيتها تقدر بـ5 كيلوغرام بالإضافة الى بعض المبالغ المالية.



وقالت فيفي عبده في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة صدمة مما فعلته الخادمة وتتابع ليلاً ونهاراً الجهود المكثفة التي تبذلها الشرطة المصرية لاسترجاع المصوغات الذهبية التي وصفتها بأنها «تحويشة العمر».

وأمرت نيابة مصر القديمة، أخيراً، بضبط وإحضار الخادمة المتورطة في سرقة شقة الفنانة في شارع الشيشيني بكورنيش مصر القديمة.

Advertisements



وأضافت عبده أنها خضعت لتحقيقات النيابة في الأيام الماضية وسلمتهم صورة من الأوراق الخاصة بإثبات الشخصية للخادمة، التي تعمل لديها منذ فترة قريبة، والتي قامت باتلاف كاميرات الشقة قبل القيام بفعلتها، وقالت فيفي انها أبلغت بمواصفات المشغولات حتى يتم مطابقتها، وعدم قدرة الخادمة على التخلص منها وبيعها لأي من محلات الصاغة والذهب في مصر او خارجها.

وذكرت مصادر بالشرطة المصرية أن رجال المباحث قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة وبمعاينة الشقة لحصر المسروقات وتتبع مسار هروب المتهمة.



وكانت آخر اعمال فيفي عبده الفنية في رمضان مسلسل «مملكة الغجر» والذي شاركت فيه مع الفنانة حورية فرغلي وميار الغيطي والمسلسل من تأليف محمد الغيطي واخراج عبد العزيز حشاد، كما شاركت مع المطرب اللبناني رامي عياش في كليب «يا سكاكر السكر» والذي حقق نجاحا كبيراً.



وقد أعلنت فيفي عبده مؤخرا عودتها للرقص الشرقي بعد سنوات طويلة من الانقطاع ونفت أن تكون غير قادرة على الرقص بسبب تقدم العمر الذي تعتبره «لا محل له من الاعراب في حياتها»، خاصة انها أحيت بنجاح، على حد قولها، عددا من الحفلات مؤخراً، كما تحقق فيديوهاتها الراقصة التي تشارك بها جمهورها دائماً على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا جداً من الجمهور.