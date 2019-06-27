برنامج للعناية بالبشرة في رحلات الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن السفر بالطائرة يمثل إجهادا كبيرا للبشرة؛ حيث تصير البشرة شاحبة وتعاني من الجفاف والاحمرار والشد والبثور، وذلك بسبب جفاف الهواء وقلة الرطوبة، فضلا عن التوتر النفسي المقترن بالسفر.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن البشرة تحتاج لهذا السبب إلى برنامج عناية خاص يتمثل في تنظيف البشرة باستخدام ماء ميسيلار، وليس باستخدام ماء الصنبور، الذي يتسبب في جفاف البشرة.
وبعد ذلك، ينبغي استخدام سيروم مرطب يحتوي مثلا على حمض الهيالورونيك، الذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء، ثم تطبيق كريم غني بمواد الترطيب، كالكريمات المخصصة للعناية الليلية، مع مراعاة استخدام كريم للعناية بالعيون أيضا.
ويراعى أن تخلو مستحضرات العناية من الكحول؛ لأنه يتسبب في جفاف البشرة. ومن المهم أيضا التخلي عن المكياج خلال الرحلة الجوية، مع إمكانية ترطيب البشرة أثناء الرحلة بواسطة ماء الورد أو تونر غني بمواد العناية.
وبعد الرحلة ينبغي تنظيف البشرة جيدا بواسطة غسول في صورة جل أو بواسطة مستحضر تقشير. وإذا كانت البشرة متهيجة ينبغي التخلي عن المكياج لبضعة أيام لإتاحة الفرصة لها للاستشفاء واستعادة نضارتها وإشراقتها.
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