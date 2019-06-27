"البيبرباج شورت" لإطلالة صيفية جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتربع "البيبرباج شورت" "Paperbag Shorts" على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار، فضلا عن التهوية الجيدة والإحساس بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن "البيبرباج شورت" هو شورت ذو وسط يتم ربطه على غرار الكيس الورقي، مشيرة إلى أنه يشتمل على حزام ويأتي في الغالب بقصة ذات وسط عال ليمنح القوام مظهرا رشيقا.

وأضافت لاكيبيرج أن "البيبرباج شورت" يأتي هذا العام مصنوعا من خامات متنوعة مثل القطن والكتان والجلد والجينز، لافتة إلى إمكانية تسليط الأضواء على الوسط بشكل إضافي من خلال إدخال القطعة الفوقية في الشورت.