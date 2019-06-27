"اخفي بياناتك وتجنبي الجروبات".. 7 خطوات لحماية نفسك من التحرش الإلكتروني

صندوق رسائل مُلىء بمحادثات متطفلة، وصورًا إباحية ترسل من مجهولين، ومضايقات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي.. جميعها صورًا للتحرش الإلكتروني، ذلك الوباء السام الذي تعاني منه الفتيات العربية في الآونة الأخيرة، والذي يأذيهن بطريقة مباشرة.

التحرش الإلكتروني أضحى لا يختلف كثيرًا عن تحرش الشارع، حيث تطور من محاولات التعارف، إلى رسائل جنسية تحتوي على عبارات خادشة، أو صور عارية، أو فيديوهات خليعة، الغرض منها مضايقة من تتلقاها، ومحاولات التهديد، وهو ما يبرز التساؤول عن كيفية الحماية منه.

وتستعرض "هن" في السطور التالية، خطوات الحماية من التحرش الإلكتروني، بحسب ما نشره موقع "بي بي سي".

كيف تحمين نفسك من التحرش الإلكتروني؟

1- نسبة كبيرة من الرجال الذين يستخدمون مواقع التعارف والزواج، يعتقدون أن المتعاملات معها من الفتيات مجرد "صيدة سهلة" تنتظر القنص، لذا يجب تجنبها وعدم التعامل معها.

2- ضرورة إخفاء البيانات المهمة، مثل رقم الهاتف، وعنوان العمل والبيت ومكان الدراسة، عن طريق ضبط إعدادات الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

3- الاهتمام بالجوانب التربوية التي توفر الحماية لأفراد الأسرة.

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4- الحرص من الحسابات الوهمية التي تحمل أسماء مثل "أمير الأحزان" و"عاشق الحياة"، لأنها في الغالب حسابات لا توحي بالثقة وكثير من مستخدميها متحرشين ومتنمرين إلكترونيين.

5- اللجوء لمباحث الإنترنت، حيث أن أغلب دول العالم تُجرم التحرش الإلكتروني وتعاقب من يرتكبه بعقوبات رادعة.

6- لا تتركي صورًا تسبب لك المشاكل على هاتفك، حتى لا تتعرضي لكارثة إذا سُرق منك.

7- مهما كنتِ تثقين في شريكك، تجنبي الرسائل الجنسية معه، فلا ضمان لعدم اختراق حساب أحدكما وسرقة الصور، كما لا تدرين كيف ستكون علاقتك به مستقبلًا.

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