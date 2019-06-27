ابنةُ تولاي هارون تتّجه لعالم تصميم الأزياء.. وهذا ما قالته والدتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت نتالي الأحمد ابنةُ الفنانة تولاي هارون عالم تصميم الأزياء الذي تُحبّه وبدأت أولى خطواتها العملية في هذا الميدان بالتعاون مع عدد من الفنانات منهن والدتها تولاي هارون، والفنانة صفاء سلطان وجيني إسبر.

"فوشيا" التقت نتالي أثناء حضورها مع والدتها مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مسلسل "365 يوم وربع" للمخرج يمان إبراهيم.

وتحدّثت نتالي عن مدى دعم والدتها لها، كما وصفت تولاي هارون شعورها بابنتها التي بدأت تخطُّ طريقها إلى الحياة بقوة واستقلالية.