كيم كارداشيان تتألّق بفستان أسود قصير في نيويورك

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في شوارع ولاية نيويورك الأميركية بفستان أسود ضيق قصير، أثناء تنزهها مع صديقتها المقربة.
ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إطلالة كيم التي تبلغ من العمر 38 عامًا بـWonder woman، البطلة الخرافية التي تقدمها الممثلة جال جادوت في أحدث أفلامها.
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ووجدت كيم في نيوريوك بمفردها دون زوجها مغني الراب الأميركي كاني ويست وأبنائها.
يذكر أن كيم كارداشيان استقبلت في مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.
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