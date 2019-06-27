يوجه بعض الآباء والأمهات إلى أطفالهم، عبارات، ربما لا يدركون تأثيرها السلبي على الأطفال، ويعتقدون بأنها لا تؤثر على نفسيته، لذا يجب أن تتجنب الأمهات توجيهها لأطفالها حتى لا تؤثر بالسلب على تنشئتهم بطريقة غير سليمة، وعرضت صحيفة "ديلي ريكورد" جزءا من هذه المواقف:
الشتائم والنقد السلبي
عند ارتكاب الأطفال للأخطاء توجه الكثير من الأمهات سيلا من الشتائم للأطفال مما يؤثر على نفسيتهم بشكل سلبي، لذلك يجب استبدال ذلك بعبارات تنصح الطفل بعدم تكرار الخطأ.
بطل عياط
يعتبر البكاء هو الوسيلة التي تمكن الطفل من تفريغ ما به من مشاعر سلبية، لذلك منعه من البكاء يكون له تأثير سلبي.
أنا مشغولة
انشغال الأمهات عن الأطفال يعطيه شعور بالإهمال، لذا يجب تلبية اهتمامات الأطفال في الأول وإعطائه شعور بأنه ذات أولوية.
أنت كاذب
تعتبر هذه الجملة من أكثر العبارات الخاطئة التي توجهها الأمهات للأطفال، لذلك يجب عدم التلفظ بها والحديث مع الطفل ونصحه بقول الحقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الشتائم ووصفه بالكذاب.. احذري توجيه هذه العبارات إلى طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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