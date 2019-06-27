منها "سرعة ضربات القلب".. تعرف على أضرار النسكافيه للحامل

كثير من السيدات يحببن المذاق والرائحة لكوب النسكافيه، ولكن إذا كنتِ في انتظار مولودك الجديد فيجب تجنب الإفراط في شرب النسكافيه، وذلك لأن مادة الكافيين تؤثر على صحة الجنين الإنجابية، وللمرأة الحامل كمية محددة من الكافيين، وعن أضرار النسكافيه للحامل كما ذكرها موقع "Healthy lifestyle".

إن تناول الكافيين بكميات عالية يؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق، ما يؤثر على صحة الجنين.

اضطرابات في المعدة.

سرعات ضربات القلب.

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يؤدى الكافيين إلى تنبيه أجزاء الجسم، وجسم الحامل يحتاج إلى الراحة.

وحدد الأطباء كمية محددة من الكافيين لا تؤثر على المرأة الحامل، وهي 300 مجم، وإذا زاد شرب المرأة للنسكافيه أكثر من ذلك تجعل الجسم معرضا للجفاف.

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كما يضر النسكافيه بعظام الجسم ويؤدي إلى مرض هشاشة العظام، والتهاب المفاصل، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض الأنيميا، لأنه يقلل من امتصاص الحديد في الدم.

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