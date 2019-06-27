ظهرت بخدود وردية.. 4 إجابات وراء إطلالة مي سليم الأخيرة

"هي إزاي مي سليم بشرتها بقت كدة؟"، سؤال طرحته العديد من الفتيات، عقب تداولهن إطلالتها الأخيرة.

وشاركت مي سليم متابعيها، بعدة صور طبيعية، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان باللون البرتقالي المنقوش، وشعر منسدل، ويفي قليلًا، باللون البُني الفاتح.

كما اعتمدت على مجموعة من الإكسسوارات البسيطة، زينت إطلالتها.

ولفتت الفنانة صاحبة البشرة الخمرية، أنظار متابعيها باللوك الجديد، حيث ظهرت ببشرة فاتحة، مع "خدود" وردية، باتت كأنها ذات بشرة "بلوند"، الأمر الذي تفاعل معه المُتابعين، متسائلين عن سر الإطلالة، وكيف يمكنهن الوصول لتلك الدرجة.

فلتر كاميرا:

رجحت فتيات أن يكون السبب هو التصوير بكاميرا احترافية، أو بالاعتماد على بعض فلاتر الكاميرا، خاصة أن هناك العديد من "فلاتر" الهواتف، أبرزها هواتف "الـ I PHONE"، التي تجعل الوجه يبدو فاتحًا ومتوهجًا، كالذي ظهرت به الفنانة.

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تصوير الـSUN KISSED:

تفضل العديد من الفتيات، التصوير بالاعتماد على انعكاس ضوء الشمس، مما تظهر الوجه، أكثر احمرارًا وتوهجًا.

ميكب SUN KISSED:

سلط موقع "caciquetribe" الضوء، على خطوات تطبيق المكياج، الذي يجعل الوجه، يبدو وكأنه أسفل أشعة الشمس.

وجاءت خطوات تطبيق المكياج كالتالي:

- وضع "صن بلوك" مناسب للبشرة، ومن ثم تطبيق "فاوندشن" عالي التغطية.

- تثبيت "الفاونديشن" ببودر "برونزي" تجعل الوجه أكثر لمعانًا.

- وضع "تنت" على الوجه، أو بلاشر باللون الخوخي، أو الروز، حتى يبدو الوجه متوهجًا وأكثر احمرارًا.

- التخلي عن الكحل، والاعتماد على الماسكارا فقط.

- استخدام جليتر شفاه باللون الروز، أو النيود.

TAN OIL:

واحد من الحلول التي تلجأ لها الفتيات، حتى تبدين أكثر لمعانًا، واحمرارًا، من خلال تطبيق زيت "تان" على الجسم، أو الوجه، وتسليط الشمس على البشرة، حتى تأخذ هذا اللون النهائي.

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