صور| بـ"الحجاب" و"فستان مكشوف".. إطلالات الفنانات في حفلات "موازين"

أزياء متباينة التصميمات، تنوعت بين القفطان المغربي وفساتين السهرة، تألقت بها الفنانات، في حفلاتهن الغنائية في مهرجان "موازين" المنعقد حاليًا في المغرب.

وفيما يلي، إطلالات الفنانات المشاركات في "موازين"، خلال السطور التالية:

إليسا

لفتت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بفستان أبيض من "دانتيلا"، ومكشوف الصدر، وذو فتحتين جانبيتين طويلتين، فضلًا عن أنّه دون أكمام، من توقيع دار الأزياء العالمية louis vuitton، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

سعيدة تيتريت

وأطلت الفنانة الأمازيغية، سعيدة تيتريت، بفستان فاتح اللون، مزين بنقوش ملونة، تميز بأنه فضفاض، ومزود بوشاح أحمر طويل، خلال حفلها الغنائي، مساء أمس.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بإطلالتين خلال حفلها الغنائي مساء أمس، أولهما فستان أصفر طويل منقوش ودون أكمام، والآخر ممثل في زي مغربي تقليدي يشبه القفطان، مزين بالعديد من النقوش متعددة الألوان.

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سعيدة شرف

اختارت الفنانة المغربية، سعيدة شرف، الظهور بـ"حجاب"، واضعة على رأسها غطاء رأس، المزود بقفطان مغربي فاتح اللون.

وحرصت الفنانات المشاركات في "موازين" على الإمساك بعلم المغرب، خلال حفلاتهن الغنائية، وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق والهتاف.

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