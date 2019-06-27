طريقة عمل عصير التين الشوكي

استغلي ارتفاع درجات الحرارة، وحضري لأطفالك عصير التين الشوكي، بدلًا من المياة الغازية، للاستفادة من فوائده الصحية، فضلًا عن برودته ومذاقه اللذيذ. مكونات عصير التين الشوكي: تين شوكي فانيليا سكر ثلج لبن طريقة تحضير عصير تين شوكى: Advertisements في الخلاط الكهربائي اخلطي التين الشوكي مع السكر واللبن. أضيفي الفانيليا، والثلج واستمري في الخلط، حتى يمتزج القوام. ​

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