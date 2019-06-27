طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل

قدمت الشيف ماجي حبيب، طريقة عمل الكول سلو في المنزل، وذلك من خلال برنامجها "عيش وملح" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي نوع من السلطة الأوروبية. مقادير عمل سلطة الكول سلو كرنب سلطة أبيض. جزر. نصف كيلو زبادي. مايونيز. Advertisements عسل أبيض. ملح. طريقة عمل سلطة الكول سلو قطعي الكرنب شرائح رفيعة ثم أضيفي الملح للكرنب. أضيفي الملح للزبادي ثم أضيفي المايونيز ثم أضيفي العسل لخليط الزبادي. أضيفي خليط الزبادي والعسل للكرنب وقلبي ثم أضيفي الجزر المبشور وقلبي. اتركيها لتتجانس المكونات معًا لمدة ليلة بالثلاجة ثم قدميها. ​

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