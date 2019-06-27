أنواع الفحوصات الطبية الدورية

هناك بعض الفحوصات الدورية التي ينصح بها للسيدات في كل مرحلة عمرية، وحتى إذا لم تظهر تغيرات على الجسم ومن هذه الفحوصات كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

في مرحلة العشرين

هناك فحوصات دورية لمستوى فقر الدم والفيتامينات.

سرطان الثدي

ينصح بالكشف الدورى للكشف عن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، ويفضل ذلك كل 6 أشهر، وعلى السيدة المتزوجة فحص عنق الرحم للكشف عن السرطان في هذا العضو.

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سن الثلاثين

في سن الثلاثين يجب إجراء فحوصات السكري ومستوى الكوليسترول كل 3 سنوات، وكذلك إجراء فحوصات ارتفاع ضغط الدم للكشف عنه مبكرا.

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في عمر الأربعين والخمسين

تصبح الفحوصات ضرورة أو شبه إلزامية، كفحص الماموجرام، أما بعد عمر الخمسين في قائمة الفحوصات والتحاليل فحص هشاشة العظام.

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