"زبادي بالنكهات" من الأطعمة التي تحبها مختلف الأعمار، والتي تبحث ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز. ويقدم "هن" طريقة سريعة وعملية لإعداد الزبادي بالنكهات في المنزل:- المقادير لتر لبن علبة زبادى الفراولة أو التوت أو المانجو أو الفاكهة المراد إضافتها. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة العمل - خلط الفراولة أو التوت أو المانجو أو الفاكهة المراد إضافتها على الزبادي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. Advertisements - تسخين اللبن حتى الغليان. - إضافة الزبادي على اللبن وتقليبه جيدا. - وضع الخليط في أكواب صغيرة، ثم وضعه في فرن دافئ. - ترك الخليط حتى يتماسك. أقرأ أيضا: طريقة عمل الزبادي منزليا ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي بالنكهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.