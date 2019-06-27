طريقة تحضير فراخ كنتاكي

الدجاج المقلي من الأطعمة اللذيذة الذي تحتار سيدة المنزل أحيانا في عمله بالبيت بسبب تطلبه مهارات وتتبيلة معينة، ولكن هناك طريقة سهلة لتحضير فراخ كنتاكي في البيت يقدمها موقع "هن"، والتي يمكن تقديمها مع السيزر سلاد و مكرونة بولونيز: المقادير دجاجة كاملة مقطعة 12 قطعة كوب بقسماط فلفل أبيض وفلفل أسود حسب الرغبة رشة ملح 3 بيضات ملعقة صغيرة فانيليا (لتقضي على زفارة البيض) 1/2 كوب دقيق Advertisements الطريقة يخلط الدقيق والبقسماط والملح والفلفل. يخفق البيض والفانيليا. يغمس الدجاج في خليط البيض، ثم خليط البقسماط. يحمر الدجاج في زيت غزير. يمكن إضافة نكهتك المفضلة من التوابل لخليط الدقيق. ​

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